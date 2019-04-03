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Кабмин согласовал новые подходы к расчету тарифов на ЖКХ

Новости » Экономика    03.04.2019 - 15:22
Кабмин согласовал новые подходы к расчету тарифов на ЖКХ
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Тарифы на ЖКХ будут рассчитываться, исходя из экономически обоснованного уровня

Кабинет министров Украины на заседании 3 апреля согласовал новые подходы к расчету тарифов на коммунальные услуги. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Согласно предложению Минрегиона, тарифы на услуги ЖКХ должны рассчитываться на основании экономически обоснованного уровня, а также могут быть пересмотрены несколько раз в год. В документе указано, что экономически обоснованный уровень включает себестоимость ресурса (например, газа или электроэнергии) и расходы коммунальных предприятий. В то же время подчеркивается, что при расчете тарифов нельзя учитывать текущие затраты на ремонт сетей или установку счетчиков.

Предполагается, что новые подходы к расчету тарифов усилят платежную дисциплину потребителей. В то же время неясно, скажется ли эта инициатива на стоимости услуг ЖКХ.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что правительство планирует изменить порядок начисления субсидий для граждан, которые получили субсидии деньгами, но не рассчитались за жилищно-коммунальные услуги.

 

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