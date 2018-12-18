Кабмін узгодив нові антиросійські санкції через окупацію Криму

Фото: Кабінет міністрів України (РБК-України)

Санкції торкнуться низки фізичних та юридичних осіб

Кабінет міністрів України 18 грудня прийняв рішення про внесення пропозицій до Ради національної безпеки і оборони України ( РНБО) щодо застосування ряду санкцій до юридичних та фізичних осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства з питань тимчасово окупованих територій (МінТОТ).

Як зазначається, згідно з розпорядженням, санкції застосовуються до низки фізичних та юридичних осіб, які створюють реальні або потенційні загрози національним інтересам України, порушують інтереси суспільства та держави, призводять до завдання майнових втрат, створюють перешкоди для повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод.

Зокрема, санкції стосуються:

23 фізичних осіб, які були залучені до проведення незаконних археологічних пошукових робіт на об’єктах культурної спадщини чи взяли участь у заходах, спрямованих на легітимізацію незаконної окупації АР Крим та м. Севастополь;

деякіх російських підприємств та підприємств з країн Європи, які забезпечують діяльність ТОВ "Титанові інвестиції" в м. Армянськ на теріторії АР Крим

14 юридичних осіб, залучених до постачання матеріалів, обладнання та послуг для заводів оборонно-промислового комплексу РФ на тимчасво окупованих територіях;

деяких юридичних осіб, залучених до організації перевезень через порти "Темрюк", "Кавказ" та Керченську паромну переплаву;

деяких фізичних осіб, які є керівниками/засновниками юридичних осіб, залучених до незаконного будівництва транспортного переходу через Керченську протоку.

"Запровадження санкцій до усіх причетних юридичних та фізичних осіб унеможливить економічні відносини з Україною, дозволить обмежити або припинити економічні відносини з країними ЄС та США, що вподальшому сприятиме поверненню окупованих територій в правове поле України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, посли Європейського союзу (ЄС) схвалили продовження економічних санкцій проти Росії на півроку.

РБК-Україна повідомляло, що Кабінет міністрів України на засіданні 18 грудня продовжив заборону на ввезення окремих товарів з Російської Федерації.