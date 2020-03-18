Кабмин согласовал назначение Труша главой Тернопольской ОГА

Кабинет министров Украины согласовал назначение главой Тернопольской областной государственной администрации Владимира Труша. Об этом сообщает депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram.

Ранее Труш занимал должность главы Рогатинской районной госадминистрации.

"Главой Тернопольской областной государственной администрации назначен Владимир Труш, работавший со Шмыгалем в Ивано-Франковской области главой Рогатинской РГА", - написал парламентарий.

Напомним, президент Владимир Зеленский уволил с должности главы Тернопольской областной государственной администрации Игоря Сопеля. В частности, Сопель сам подал заявление об отставке. В указе говорится "уволить Сопеля Игоря Михайловича с должности главы Тернопольской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению".

Как писало РБК-Украина, Зеленский принял отставку Сопеля еще 22 февраля, однако официальный указ появился только сейчас.

Тогда глава Тернопольской ОГА подал заявление после протестов из-за эвакуации украинцев из китайского города Ухань.

Подчеркнем также, замглавы комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура заявил, что Рада планирует обратиться в правоохранительные органы для оценки действий местных чиновников, которые запрещали допускать в аэропорты самолет с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранными гражданами.