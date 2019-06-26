Кабмин согласовал все кандидатуры глав ОГА

Кабинет министров Украины согласовал все кандидатуры президента Владимира Зеленского на председателей областных государственных администраций. Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко в своем Facebook.

Таким образом, на рассмотрение главы государства правительство направило все внесенные кандидатуры.

"Правительство решило направить на рассмотрение президента все внесенные кандидатуры глав ОГА... По каждому кандидату была разное количество голосов за/против", - отметил вице-премьер.

Отметим, представитель президента в Кабмине Андрей Герус сообщил журналистам, что были поддержаны все восемь кандидатур.

"Все 8 вопросов были поддержаны. Голосовали неединогласно. Некоторые сегодняшние кандидаты в депутаты, которые одновременно являются министрами, голосовали против всех представлений, несмотря на тех, кто подается", - сказал он.

Герус отметил, что следующие кандидатуры на глав ОГА Зеленский внесет на согласование уже следующему Кабмину.

Напомним, Кабмин проведет собеседования с кандидатами президента Владимира Зеленского на глав ОГА.

Как писало РБК-Украина ранее, утром вице-премьер-министр Украины Павел Розенко назвал восемь кандидатур на глав ОГА, внесенных от Офиса президента Владимира Зеленского. "Кто эти люди? Откуда? Каким образом стали кандидатами на указанные должности?" - написал вице-премьер в своем Facebook.

Отметим, 11 июня глава государства уволил 15 глав ОГА: Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Одесской, Полтавской, Николаевской, Львовской, Киевской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Запорожской областей.