ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин снял ограничения на работу ломбардов и кредитных союзов

Новости » Коронавирус     02.04.2020 - 13:17
Кабмин снял ограничения на работу ломбардов и кредитных союзов
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Расширен перечень разрешенных видов деятельности

Кабинет министров снял ранее введенные на время карантина в Украине ограничения на работу ломбардов и кредитных союзов. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

Сообщается, что правительство расширило перечень разрешенной во время карантина хозяйственной деятельности. В частности, разрешена продажа запчастей для транспортных средств, в том числе для тракторов и другой с/х техники; продажа суточного молодняка домашней птицы; работа всех видов финансовых учреждений, в том числе ломбардов и кредитных союзов.

Кроме того, Кабмин рекомендует аптекам работать круглосуточно, а магазинам - допускать посетителей в торговые залы в расчете не более одного посетителя на 10 квадратных метров с соблюдением 1,5 метрового расстояния.

Напомним, вчера правительство приняло решение об ужесточении карантина в Украине. В частности, теперь запрещено пребывание в общественных местах без маски или респиратора; перемещение группой из более чем двух человек; посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных.

Повышенные оклады распространили и на работников скорой помощи
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныбизнескарантинКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь