Кабмин снял ограничения на работу ломбардов и кредитных союзов

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Расширен перечень разрешенных видов деятельности

Кабинет министров снял ранее введенные на время карантина в Украине ограничения на работу ломбардов и кредитных союзов. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

Сообщается, что правительство расширило перечень разрешенной во время карантина хозяйственной деятельности. В частности, разрешена продажа запчастей для транспортных средств, в том числе для тракторов и другой с/х техники; продажа суточного молодняка домашней птицы; работа всех видов финансовых учреждений, в том числе ломбардов и кредитных союзов.

Кроме того, Кабмин рекомендует аптекам работать круглосуточно, а магазинам - допускать посетителей в торговые залы в расчете не более одного посетителя на 10 квадратных метров с соблюдением 1,5 метрового расстояния.

Напомним, вчера правительство приняло решение об ужесточении карантина в Украине. В частности, теперь запрещено пребывание в общественных местах без маски или респиратора; перемещение группой из более чем двух человек; посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных.