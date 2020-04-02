ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кабмін зняв обмеження на роботу ломбардів та кредитних спілок

Новини » Коронавірус     02.04.2020 - 13:17
Кабмін зняв обмеження на роботу ломбардів та кредитних спілок
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Розширено перелік дозволених видів діяльності

Кабінет міністрів зняв раніше введені на час карантину в Україні обмеження на роботу ломбардів та кредитних спілок. Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі.

Повідомляється, що уряд розширив перелік дозволеної під час карантину господарської діяльності. Зокрема, дозволено продаж запчастин для транспортних засобів, у тому числі для тракторів та іншої с/г техніки; продаж добового молодняку свійської птиці; роботу всіх видів фінансових установ, у тому числі ломбардів та кредитних спілок.

Крім того, Кабмін рекомендує аптекам працювати цілодобово, а магазинам - допускати відвідувачів в торгові зали в розрахунку не більше одного відвідувача на 10 квадратних метрів з дотриманням 1,5 метрової відстані.

Нагадаємо, вчора уряд ухвалив рішення про посилення карантину в Україні. Зокрема, тепер заборонено перебування у громадських місцях без маски або респіратора; переміщення групою з більш ніж двох осіб; відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин.

Підвищені оклади поширили й на працівників швидкої допомоги
Новини України Кабінет Міністрів УкраїнибизнескарантинКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся