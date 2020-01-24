Кабмин снизил стоимость лицензий для мобильных операторов

Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял решение, которое снизит стоимость лицензий на пользование радиочастотным ресурсом для мобильных операторов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

Как отметили в пресс-службе, согласно решению, операторы мобильной связи получат лицензии в диапазоне 900 МГц без тендера, то есть восстановят свои уже существующие лицензии.

"Использование именно этих частот позволяет покрывать большую территорию одной базовой станцией в сравнении с более высокими диапазонами. Новые лицензии технологически нейтральны. Это означает, что операторы смогут развивать не только свои сети 4G, но и внедрять более современные технологии", - сообщили в министерстве.

По данным пресс-службы, решением правительства уменьшена стоимость лицензий на пользование радиочастотным ресурсом. Это сделано за счет изменения механизма оплаты - ежегодное увеличение шага платежей для каждого следующего года после 5 лет действия лицензии снижено с 10% установленной стоимости до 5%. Таким образом в течение всего срока действия лицензий (а это от одного года до 13, в зависимости от того, какой срок действия лицензии выберет для себя каждый оператор) операторы сэкономят более 300 млн грн.

"Важно, что при получении новых лицензий операторы полностью оплатят их в этом году. А это - около 900 млн грн поступлений в бюджет страны", - говорится в сообщении.

Напомним, в августе 2019 года мобильные операторы "Киевстар", Vodafone и lifecell достигли договоренности относительно перераспределения радиочастотного ресурса в диапазоне 900 МГц, распределив его для обеспечения максимального использования каждым оператором.

В июле 2019 года Алексей Гончарук, который тогда занимал должность руководителя Офиса президента, заявил, что в течение года связь четвертого поколения (4G) должна охватить всю территорию Украины.