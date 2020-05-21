Кабмин снизил норму дивидендов для трех крупных госпредприятий

Кабинет министров внес изменения в постановление о базовом нормативе отчисления доли прибыли государственных предприятий, направляемой на выплату дивидендов за 2019 год. Постановление было принято 20 мая.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

Согласно постановлению, для АО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" (Укрэксимбанк) АО "Государственный ощадный банк Украины" (Ощадбанк) и АО "Украинская железная дорога" норматив отчисления дивидендов снижен до 30%.

Для АО "Укргидроэнерго" норма оставлена на уровне 30%. Одновременно АО "Укрэнерго" вычеркнуто из перечня предприятий с нормой в 30%.

Для всех хозяйственных обществ, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства, норма дивидендов по 2020 год составляет 50% от прибыли.

Исключением является "ПриватБанк", для которого норматив составляет 75%, а также "Нафтогаз Украины" - 95%.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины утвердил годовой отчет и распределил чистую прибыль государственного ПриватБанка за 2019 года. 75% чистой прибыли в размере 24,5 млрд грн направлено на выплату дивидендов в государственный бюджет.

Как сообщало РБК-Украина, четыре банки государственного сектора в 2019 году получили прибыль в размере 35,2 млрд грн, что в 2,4 раза больше, чем в 2018 году (14,6 млрд грн). Укрэксимбанк получил 1,002 млрд грн прибыли, Ощадбанк - 277 млн грн.