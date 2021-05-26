Кабмин смягчил перевод выплат пенсий исключительно на банковские карты

Кабинет министров решил внести изменения в свое решение, которое было принято в марте, о переводе пенсий и других социальных выплат на банковские карты . Переход на карточки будет правом, а не обязанностью.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, которое транслировалось в Youtube .

"Еще один важный вопрос социальной сферы - это доставка пенсий. Как я и обещал, такая доставка должна происходить максимально комфортно для людей. Переход на получение пенсий с наличной в карточную форму должен происходить постепенно, реализовываться как право людей, а не обязанность", - сказал он.

По словам премьера, правительство сегодня закрепит изменения в соответствующем постановлении.

В то же время текст проекта постановления пока не обнародован, поэтому детали решения неизвестны.