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Кабмин смягчил перевод выплат пенсий исключительно на банковские карты

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Украина, Среда 26 мая 2021 13:52
Кабмин смягчил перевод выплат пенсий исключительно на банковские карты Фото: премьер-министр Денис Шмигаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров решил внести изменения в свое решение, которое было принято в марте, о переводе пенсий и других социальных выплат на банковские карты. Переход на карточки будет правом, а не обязанностью.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, которое транслировалось в Youtube.

"Еще один важный вопрос социальной сферы - это доставка пенсий. Как я и обещал, такая доставка должна происходить максимально комфортно для людей. Переход на получение пенсий с наличной в карточную форму должен происходить постепенно, реализовываться как право людей, а не обязанность", - сказал он.

По словам премьера, правительство сегодня закрепит изменения в соответствующем постановлении.

В то же время текст проекта постановления пока не обнародован, поэтому детали решения неизвестны.

Напомним, Кабинет министров принял постановление "О дополнительных мерах по организации выплаты и доставки пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины". С 1 сентября 2021 года получение денег в наличной форме будет бесплатным только для части пенсионеров.

Отметим, сейчас через "Укрпошту" получают пенсии 3,5 млн человек.

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