Уряд пом'якшив переведення виплат пенсій виключно на банківські картки

Кабінет міністрів вирішив внести зміни у своє рішення, яке було ухвалено у березні, щодо переводу пенсій та інших соціальних виплат на банківські картки . Перехід на картки буде правом, а не обов'язком.

Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, яке транслювалося в Youtube .

"Ще одне важливе питання соціальної сфери - це доставка пенсій. Як я і обіцяв, така доставка має відбуватися максимально комфортно для людей. Перехід на отримання пенсій з готівкової у карткову форму має відбуватися поступово, реалізовуватися як право людей, а не зобов’язання", - сказав він.

За словами прем'єра, уряд сьогодні закріпить зміни у відповідній постанові.

Водночас текст проекту постанови поки що не оприлюднений, тому деталі рішення невідомі.