Кабмин сможет возвращаться после ослабления к жесткому карантину, - Шмыгаль

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

На прошлой неделе Кабмин презентовал дорожную карту выхода страны из карантина

Кабинет Министров Украины в случае увеличения количества заболевших коронавирусом после ослабления карантина сможет возвращаться к более жестким ограничениям. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Facebook.

По его словам, на прошлой неделе Кабмин презентовал дорожную карту выхода страны из карантина.

"Надеемся, что стартовая точка наступит 11 мая. Следующие этапы не привязаны к конкретным датам, а их запуск зависит от динамики заболевания. В то же время, если в стране будет наблюдаться значительное увеличение количества заболевших, то карантинные меры могут снова быть усилены", - написал премьер.

Напомним, второй, третий и четвертый этапы выхода Украины из карантина могут начаться одновременно в зависимости от динамики заболевания. Также Шмигаль отметил, что каждому министерству и ведомству поручил сформировать детальные разъяснение, при каких условиях должны работать объекты, которые будут открываться.

Как сообщало РБК-Украина, 24 апреля Кабмин обнародовал план выхода Украины из карантина. План правительства состоит из 5 этапов. Стартовая точка реализации плана - 11 мая, но при условии благоприятной эпидемической ситуации.

Так, если число новых случаев заражения идет на спад в течение 10 дней, вводится второй этан выхода с карантина.