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Кабмін наступного тижня погодить призначення глав п'яти ОДА

Новини » Економіка    19.06.2019 - 13:50
Кабмін наступного тижня погодить призначення глав п'яти ОДА
Фото: засідання уряду (РБК-Україна)

Кандидатури надійшли з Адміністрації президента

Кабінет міністрів на наступному засіданні ухвалить рішення про схвалення кандидатур на посади п'яти обласних державних адміністрацій. Про це сказав Володимир Гройсман на засіданні уряду 19 червня, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив прем'єр, уряд вчора отримав з Адміністрації президента пропозиції щодо кандидатур на посади п'яти глав ОДА. Крім того, він повідомив, що на сьогоднішньому засіданні Кабмін в черговий раз подає ряд голів ОДА президенту на звільнення.

"Фактично ми сьогодні почнемо роботу, щоб на наступному засіданні уряду розглянути їх і прийняти рішення", - сказа він.

У той же час віце-прем'єр Павло Розенко запропонував назвати прізвища п'ятьох кандидатів, щоб протягом тижня пройшли обговорення, і наступного тижня провести засідання уряду за їх участю.

Як повідомляло РБК-Україна, 10 червня президент України Володимир Зеленський ініціював звільнення всіх голів обласних державних адміністрацій.

Нагадаємо, 11 червня Володимир Зеленський звільнив 15 глав обласних державних адміністрацій. Зокрема, були звільнені керівники Чернігівської, Хмельницької, Херсонської, Тернопільської, Сумської, Одеської, Полтавської, Миколаївської, Львівської, Київської, Кіровоградської, Івано-Франківської, Закарпатської, Волинської, Запорізької ОДА.

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