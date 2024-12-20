Кабмін схвалив законопроекти щодо правил обов’язкової евакуації населення
Кабінет Міністрів України схвалив два законопроекти щодо вдосконалення правового регулювання обов’язкової евакуації населення. Їх було розроблено Міністерством внутрішніх справ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.
У випадку підтримки законопроектів військові адміністрації зможуть оголошувати обов’язкову евакуацію із територій бойових дій за пропозицією військового командування.
Обовʼязкова евакуація буде загальною або стосуватися лише окремих категорій населення: дітей, людей похилого віку чи осіб з інвалідністю.
Однак обовʼязкова евакуація дітей здійснюється разом з одним з батьків, особою, яка їх замінює чи іншими законними представниками. Також евакуація буде проводитись органами опіки та піклування, з залученням Національної поліції.
Якщо батьки відмовляються від обовʼязкової евакуації дітей, вона здійснюється Національною поліцією. Дітей при цьому будуть передавати органам опіки та піклування.
Також рішення про обовʼязкову евакуацію дітей у примусовий спосіб буде ухвалювати обласна військова адміністрація за пропозицією військового командування та за погодженням із Координаційним штабом з проведення евакуаційних заходів.
Законопроектом пропонується встановити адміністративну відповідальність за порушення вимог воєнного стану. Зокрема, передбачається відповідальність за порушення правил в’їзду та перебування у населених пунктах, де триває обов’язкова евакуація, без відповідних перепусток або посвідчень.
Нагадаємо, за даними джерел РБК-Україна, в Україні можуть запровадити окрему адміністративну відповідальність за порушення комендантської години. Уряд погодив відповідний законопроект.
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