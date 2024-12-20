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Кабмин одобрил законопроекты о правилах обязательной эвакуации населения

Пятница 20 декабря 2024 21:49
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Кабмин одобрил законопроекты о правилах обязательной эвакуации населения Иллюстративное фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Кабинет Министров Украины одобрил два законопроекта по совершенствованию правового регулирования обязательной эвакуации населения. Они были разработаны Министерством внутренних дел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

В случае поддержки законопроектов военные администрации смогут объявлять обязательную эвакуацию с территорий боевых действий по предложению военного командования.

Обязательная эвакуация будет общей или касаться только отдельных категорий населения: детей, пожилых людей или лиц с инвалидностью.

Однако обязательная эвакуация детей осуществляется вместе с одним из родителей, лицом, которое их заменяет или другими законными представителями. Также эвакуация будет проводиться органами опеки и попечительства, с привлечением Национальной полиции.

Если родители отказываются от обязательной эвакуации детей, она осуществляется Национальной полицией. Детей при этом будут передавать органам опеки и попечительства.

Также решение об обязательной эвакуации детей в принудительном порядке будет принимать областная военная администрация по предложению военного командования и по согласованию с Координационным штабом по проведению эвакуационных мероприятий.

Законопроектом предлагается установить административную ответственность за нарушение требований военного положения. В частности, предусматривается ответственность за нарушение правил въезда и пребывания в населенных пунктах, где продолжается обязательная эвакуация, без соответствующих пропусков или удостоверений.

Напомним, по данным источников РБК-Украина, в Украине могут ввести отдельную административную ответственность за нарушение комендантского часа. Правительство согласовало соответствующий законопроект.

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Министерство внутренних дел Украины Эвакуация
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