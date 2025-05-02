Кабмін схвалив важливий законопроєкт для угоди про надра зі США

За словами Мельничука, уряд схвалив законопроєкт "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реалізації Угоди між урядом України та урядом США про створення американсько-українського інвестиційного фонду відновлення".

Наразі деталей про те, які саме зміни передбачає документ, немає.

Водночас перша віцепрем'єрка, міністр економіки України Юлія Свириденко раніше наголошувала, що однією з умов для початку роботи інвестиційного фонду є зміни до Бюджетного кодексу.