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Кабмін схвалив важливий законопроєкт для угоди про надра зі США

Ілюстративне фото: Кабмін схвалив законопроект, необхідний для реалізації угоди про надра (kmu.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт, який необхідний для запуску спільного зі США інвестиційного фонду в рамках угоди про надра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука в Telegram.

За словами Мельничука, уряд схвалив законопроєкт "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реалізації Угоди між урядом України та урядом США про створення американсько-українського інвестиційного фонду відновлення".

Наразі деталей про те, які саме зміни передбачає документ, немає.

Водночас перша віцепрем'єрка, міністр економіки України Юлія Свириденко раніше наголошувала, що однією з умов для початку роботи інвестиційного фонду є зміни до Бюджетного кодексу.

Угода про надра

Нагадаємо, Україна і США підписали угоду про надра. Така угода передбачає створення інвестиційного фонду. Туди надходитиме 50% роялті, ліцензійних платежів та інших подібних виплат від проєктів з видобутку природних ресурсів в Україні.

З боку України угоду підписала перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко, а з боку США - міністр фінансів Скотт Бессент.

Радник президента США з питань внутрішньої безпеки Стівен Міллер підкреслював, що Вашингтон хоче якнайшвидше розпочати реалізацію угоди.

Але угода не набуде чинності, поки її не ратифікує Рада. Сьогодні, 2 травня, відповідний законопроект вніс до парламенту Кабмін.

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