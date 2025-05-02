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Кабмин одобрил важный законопроект для сделки о недрах с США

Иллюстративное фото: Кабмин одобрил законопроект, который необходим для реализации сделки о недрах (kmu.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Кабинет министров Украины одобрил законопроект, который необходим для запуска совместного с США инвестиционного фонда в рамках сделки о недрах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram.

По словам Мельничука, правительство одобрило законопроект "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно реализации Соглашения между правительством Украины и правительством США о создании американско-украинского инвестиционного фонда восстановления".

Пока деталей о том, какие именно изменения предусматривает документ, нет. 

При этом первая вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко ранее подчеркивала, что одним из условий для начала работы инвестиционного фонда являются изменения в Бюджетный кодекс.

Сделка о недрах

Напомним, Украина и США подписали сделку о недрах. Такое соглашение предусматривает создание инвестиционного фонда. Туда будет поступать 50% роялти, лицензионных платежей и других подобных выплат от проектов по добыче природных ресурсов в Украине.

Со стороны Украины сделку подписала первая вице-премьер Юлия Свириденко, а со стороны США - министр финансов Скотт Бессент.

Советник президента США по вопросам внутренней безопасности Стивен Миллер подчеркивал, что Вашингтон хочет как можно быстрее начать реализацию сделки.

Но соглашение не вступит в силу, пока его не ратифицирует Рада. Сегодня, 2 мая, соответствующий законопроект внес в парламент Кабмин.

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