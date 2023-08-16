Кабмин одобрил создание нового пункта пропуска на границе с Румынией
Кабинет министров одобрил проект соглашения с правительством Румынии об открытии нового международного пункта пропуска через украинско-румынскую государственную границу в Закарпатской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 15 августа 2023 г. №710-р.
Пункт откроется между населенными пунктами Белая Церковь (Украина) и Сигету Мармацией (Румыния).
Стоит отметить, что на границе строится мост через реку Тиса. В Румынии с июня начались работы по возведению моста. Уже выполнен ряд подготовительных работ, а также армирование будущего дорожного покрытия.
По проекту на месте строительства возвести 1,2 км новой дороги, мост, кольцевой перекресток и новый пограничный пункт с паркингом.
Напомним, "Укрзализныця" восстановила около 20 километров железнодорожного пути в Карпатах до границы с Румынией. Ее построили во времена Австро-Венгерской империи в 1890-х годах.
После этого Украина и Румыния возобновили железнодорожное сообщение на участке Рахов - Деловое - Валя-Вишеулуй.