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Кабмин одобрил создание нового пункта пропуска на границе с Румынией

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Украина, Среда 16 августа 2023 13:38
Кабмин одобрил создание нового пункта пропуска на границе с Румынией Фото: пункт пропуска на границе с Румынией откроют в Закарпатье (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров одобрил проект соглашения с правительством Румынии об открытии нового международного пункта пропуска через украинско-румынскую государственную границу в Закарпатской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 15 августа 2023 г. №710-р.

Пункт откроется между населенными пунктами Белая Церковь (Украина) и Сигету Мармацией (Румыния).

Кабмин одобрил создание нового пункта пропуска на границе с Румынией

Стоит отметить, что на границе строится мост через реку Тиса. В Румынии с июня начались работы по возведению моста. Уже выполнен ряд подготовительных работ, а также армирование будущего дорожного покрытия.

По проекту на месте строительства возвести 1,2 км новой дороги, мост, кольцевой перекресток и новый пограничный пункт с паркингом.

Напомним, "Укрзализныця" восстановила около 20 километров железнодорожного пути в Карпатах до границы с Румынией. Ее построили во времена Австро-Венгерской империи в 1890-х годах.

После этого Украина и Румыния возобновили железнодорожное сообщение на участке Рахов - Деловое - Валя-Вишеулуй.

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