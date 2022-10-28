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Кабмін оновив плани реалізації рішень РНБО щодо санкцій проти Росії

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Київ, П'ятниця 28 жовтня 2022 20:59
Кабмін оновив плани реалізації рішень РНБО щодо санкцій проти Росії Фото: міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Кабінет міністрів України оновив свої плани щодо виконання рішень Ради національної безпеки та оборони (РНБО) щодо санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова.

"Сьогодні на черговому засіданні Кабінету міністрів України було затверджено нові плани реалізації виконання рішень Ради національної безпеки та оборони України щодо застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - зазначив він.

За його словами, ці рішення було введено у дію указами президента України. Згідно з цими планами, уряд та Національний банк забезпечуватимуть реалізацію та моніторинг ефективності санкцій.

Нагадаємо, раніше у жовтні президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про санкції проти олігархів та родичів російського лідера Володимира Путіна.

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РНБО Російська Федерація Олег Немчінов
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