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Принесе нові інвестиції. Кабмін схвалив меморандум із компанією групи Світового банку

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Київ, П'ятниця 28 жовтня 2022 18:13
Принесе нові інвестиції. Кабмін схвалив меморандум із компанією групи Світового банку Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Уряд схвалив проект меморандуму з міжнародною фінансовою корпорацією, яка входить до групи Світового банку.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Його підписання у майбутньому дозволить спільно визначати та працювати над фінансуванням проектів державно-приватного партнерства у різних сферах економіки. Йдеться про проекти в енергетиці, інфраструктурі та інших галузях.

Очікується, що підписання меморандуму принесе Україні додаткові інвестиції, можливості для приватного бізнесу, нові робочі місця та посилить економіку країни.

Раніше ми писали, що Кабмін передав на приватизацію майже 900 підприємств, частина з них розташована у Криму та на Донбасі.

Також нагадаємо, починаючи з вересня уряд України відновив приватизацію підприємств державної власності. Вона була припинена на період воєнного стану та розблокована рішенням Ради.

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