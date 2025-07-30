Кабмін схвалив механізм виплат 15 млн гривень родинам загиблих добровольців: як отримати
Кабінет міністрів України 30 липня ухвалив рішення про механізм виплат допомоги членам сімей загиблих українських військовослужбовців-добровольців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кабінету міністрів.
"Уряд затвердив Порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги окремим категоріям осіб з числа членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, що розроблений Міністерством у справах ветеранів України", - сказано у повідомленні.
Кому надаються виплати
Одержати таку допомогу можуть члени сімей загиблих та померлих українських військовослужбовців - добровольців, які у взаємодії зі Збройними силами України та іншими складовими Сил оборони брали участь у відсічі агресії російського режиму.
Зазначається, що виплати здійснюються родинам військових, які загинули:
- з 24.02.2022 по 25.03.2022 без уточнення території загибелі;
- з 26.03.2022 - якщо особа загинула на території, де ведуться бойові дії (перелік додається).
Загальна сума виплати становить 15 мільйонів гривень. Виплата проводитьтся поетапно:
- 1/5 - відразу;
- 4/5 - рівними частинами протягом 40 місяців.
"Порядком встановлюється, якщо родина має право на кілька видів допомоги - вона може вибрати найбільш вигідну. Частка особи, яка відмовилась від виплати, розподіляється між іншими", - сказано у повідомленні.
Як працює механізм
Як можна подати заяву на отримання допомоги:
- Звичайною поштою;
- Електронною поштою;
- Не потрібно дублювати документи, якщо є інформація в державних реєстрах;
Окрім цього, визначено, що повинно робити Міністерство у справах ветеранів. Державна установа:
- перевіряє дані;
- запитує інформацію про попередні виплати;
- може заслухати заявників, свідків;
- приймає рішення протягом 1 місяця.
"Це не окреме рішення, а частина системної державної політики, яка формується з повагою до подвигу Захисників і Захисниць та відповідальністю перед їхніми родинами. Ми продовжуємо будувати державу, яка не залишає своїх - а підтримує, захищає і вшановує гідно", - зазначили в КМУ.
Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський підписав закон, що запроваджує одноразову виплату у 15 мільйонів гривень родинам військовослужбовців, які загинули під час перебування у полоні.
Окрім того, закон продовжив із трьох місяців до одного року термін, впродовж якого можуть бути здійснені виплати у разі поранення, травми, контузії чи захворювання військовослужбовця, що викликали часткову втрату працездатності без встановлення інвалідності.