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Кабмін схвалив механізм виплат 15 млн гривень родинам загиблих добровольців: як отримати

Україна, Середа 30 липня 2025 15:49
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Кабмін схвалив механізм виплат 15 млн гривень родинам загиблих добровольців: як отримати Ілюстративне фото: виплати родинам загиблих військових (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Кабінет міністрів України 30 липня ухвалив рішення про механізм виплат допомоги членам сімей загиблих українських військовослужбовців-добровольців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кабінету міністрів.

"Уряд затвердив Порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги окремим категоріям осіб з числа членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, що розроблений Міністерством у справах ветеранів України", - сказано у повідомленні.

Кому надаються виплати

Одержати таку допомогу можуть члени сімей загиблих та померлих українських військовослужбовців - добровольців, які у взаємодії зі Збройними силами України та іншими складовими Сил оборони брали участь у відсічі агресії російського режиму.

Зазначається, що виплати здійснюються родинам військових, які загинули:

  • з 24.02.2022 по 25.03.2022 без уточнення території загибелі;
  • з 26.03.2022 - якщо особа загинула на території, де ведуться бойові дії (перелік додається).

Загальна сума виплати становить 15 мільйонів гривень. Виплата проводитьтся поетапно:

  • 1/5 - відразу;
  • 4/5 - рівними частинами протягом 40 місяців.

"Порядком встановлюється, якщо родина має право на кілька видів допомоги - вона може вибрати найбільш вигідну. Частка особи, яка відмовилась від виплати, розподіляється між іншими", - сказано у повідомленні.

Як працює механізм

Як можна подати заяву на отримання допомоги:

  • Звичайною поштою;
  • Електронною поштою;
  • Не потрібно дублювати документи, якщо є інформація в державних реєстрах;

Окрім цього, визначено, що повинно робити Міністерство у справах ветеранів. Державна установа:

  • перевіряє дані;
  • запитує інформацію про попередні виплати;
  • може заслухати заявників, свідків;
  • приймає рішення протягом 1 місяця.

"Це не окреме рішення, а частина системної державної політики, яка формується з повагою до подвигу Захисників і Захисниць та відповідальністю перед їхніми родинами. Ми продовжуємо будувати державу, яка не залишає своїх - а підтримує, захищає і вшановує гідно", - зазначили в КМУ.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський підписав закон, що запроваджує одноразову виплату у 15 мільйонів гривень родинам військовослужбовців, які загинули під час перебування у полоні.

Окрім того, закон продовжив із трьох місяців до одного року термін, впродовж якого можуть бути здійснені виплати у разі поранення, травми, контузії чи захворювання військовослужбовця, що викликали часткову втрату працездатності без встановлення інвалідності.

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