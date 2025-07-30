Кабмін схвалив механізм виплат 15 млн гривень родинам загиблих добровольців: як отримати

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кабінету міністрів.

"Уряд затвердив Порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги окремим категоріям осіб з числа членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, що розроблений Міністерством у справах ветеранів України", - сказано у повідомленні.

Кому надаються виплати

Одержати таку допомогу можуть члени сімей загиблих та померлих українських військовослужбовців - добровольців, які у взаємодії зі Збройними силами України та іншими складовими Сил оборони брали участь у відсічі агресії російського режиму.

Зазначається, що виплати здійснюються родинам військових, які загинули:

з 24.02.2022 по 25.03.2022 без уточнення території загибелі;

з 26.03.2022 - якщо особа загинула на території, де ведуться бойові дії (перелік додається).

Загальна сума виплати становить 15 мільйонів гривень. Виплата проводитьтся поетапно:

1/5 - відразу;

4/5 - рівними частинами протягом 40 місяців.

"Порядком встановлюється, якщо родина має право на кілька видів допомоги - вона може вибрати найбільш вигідну. Частка особи, яка відмовилась від виплати, розподіляється між іншими", - сказано у повідомленні.

Як працює механізм

Як можна подати заяву на отримання допомоги:

Звичайною поштою;

Електронною поштою;

Не потрібно дублювати документи, якщо є інформація в державних реєстрах;

Окрім цього, визначено, що повинно робити Міністерство у справах ветеранів. Державна установа:

перевіряє дані;

запитує інформацію про попередні виплати;

може заслухати заявників, свідків;

приймає рішення протягом 1 місяця.

"Це не окреме рішення, а частина системної державної політики, яка формується з повагою до подвигу Захисників і Захисниць та відповідальністю перед їхніми родинами. Ми продовжуємо будувати державу, яка не залишає своїх - а підтримує, захищає і вшановує гідно", - зазначили в КМУ.