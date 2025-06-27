Зеленський доручив підвищити виплати військовим: що передбачає нове рішення
Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про пропозиції до Бюджетної декларації на 2026–2028 роки за статтями, пов'язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента.
Як вказано у документі, Кабінету міністрів постановлено визначити у 2026 - 2028 роках основним пріоритетом Державного бюджету України фінансування за статтями, пов'язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України.
Також уряду доручено опрацювати питання щодо підвищення грошового забезпечення для військовослужбовців, поліцейських, а також осіб рядового й начальницького складу. Крім того, мають бути вжиті заходи для гарантування виплати одноразової допомоги у разі загибелі чи смерті таких осіб внаслідок поранення, отриманого під час воєнного стану.
У період з 2026 до 2028 року Кабінет міністрів зобов’язаний щомісяця, до 15 числа, надавати Раді національної безпеки і оборони інформацію про стан фінансування силових структур, зокрема в межах державних оборонних програм.
Видатки на війну
У державному бюджеті на 2025 рік на оборонні потреби передбачено 2,223 трильйона гривень. У першому кварталі частка видатків на безпеку та оборону сягнула 73,5% від усіх витрат бюджету.
Уряд неодноразово заявляв про наміри посилити фінансування армії, однак міністр фінансів Сергій Марченко запевняв, що податкове навантаження на громадян не зростатиме. При цьому торік осіннє збільшення оборонних видатків частково забезпечили коштом підвищення податків - зокрема, військовий збір підняли з 1,5% до 5%.
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