Кабмин Шмыгаля принял первое решение

Новый Кабинет министров Дениса Шмыгаля на сегодняшнем заседании принял первое решение. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

Сообщается, что с учетом ситуации с выявленным прецедентом распространения коронавируса в Украине и ситуации в целом в мире, на первом заседании приняли решение об усилении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Напомним, сегодня Шмыгаль провел первое заседание своего Кабмина. На заседании рассматривали технические кадровые вопросы.

Отметим, сегодня главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что в ближайшее время в Украине будут введены ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса. Руководство Черновицкой области уже приняло решение об отмене концертов и других массовых мероприятий. Кроме того, в Киеве приняли решение о том, что полумарафон Kyiv Half Marathon пройдет без участия иностранцев.

"Они не будут допущены к участию в соревнованиях, в том числе элитные атлеты. С иностранными участниками, которые уже зарегистрировались, мы выйдем на контакт в течение нескольких дней", - отметили организаторы.