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Зеленский: в новом Кабмине может появиться вице-премьер по промышленности и торговле

Новости » Политика     05.03.2020 - 15:19
Зеленский: в новом Кабмине может появиться вице-премьер по промышленности и торговле
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский прокомментировал вопрос структуры нового Кабмина

В новом Кабинете министров может появиться вице-премьер по вопросам промышленности и торговли. Об этом в ходе рабочего визита в Полтавскую область заявил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в новом Кабмине может быть отдельный вице-премьер по промышленности и торговле.

"Первый вице-премьер, у нас так было, - это вице-премьер тире министр экономики Украины. То есть, если промышленность находится в экономике, как департамент. Может быть по-другому, может быть отдельный вице премьер по промышленности и торговле ... Может быть такая часть, будем говорить, потому что это структурный вопрос", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что в новом Кабмине остаются не закрытыми 5-6 принципиальных вакансий.

"Мы хотим уделить внимание промышленности, новый премьер-министр предложит структуру - будет ли это вице-премьер или формировать новое министерство. Я не знаю, хватит ли у него терпения… Будет спокойная и взвешенная позиция, я знаю, что там сейчас 5-6 принципиальных вакансий. Закроются обязательно", - заявил президент.

Зеленский: в новом Кабмине не закрыты 5-6 принципиальных вакансий
Новости Украины Владимир ЗеленскийКабинет Министров УкраиныПремьер-министр
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