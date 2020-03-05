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Кабмин Шмыгаля принял первое решение

Новости » Политика     05.03.2020 - 18:01
Кабмин Шмыгаля принял первое решение
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Кабмин Дениса Шмыгаля усилил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом

Новый Кабинет министров Дениса Шмыгаля на сегодняшнем заседании принял первое решение. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

Сообщается, что с учетом ситуации с выявленным прецедентом распространения коронавируса в Украине и ситуации в целом в мире, на первом заседании приняли решение об усилении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Напомним, сегодня Шмыгаль провел первое заседание своего Кабмина. На заседании рассматривали технические кадровые вопросы.

Отметим, сегодня главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что в ближайшее время в Украине будут введены ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса. Руководство Черновицкой области уже приняло решение об отмене концертов и других массовых мероприятий. Кроме того, в Киеве приняли решение о том, что полумарафон Kyiv Half Marathon пройдет без участия иностранцев.

"Они не будут допущены к участию в соревнованиях, в том числе элитные атлеты. С иностранными участниками, которые уже зарегистрировались, мы выйдем на контакт в течение нескольких дней", - отметили организаторы.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныДенис ШмыгальКоронавирус
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