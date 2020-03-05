Кабмін Шмигаля прийняв перше рішення

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Кабмін Дениса Шмигаля посилив оперативний штаб по боротьбі з коронавірусом

Новий Кабінет міністрів Дениса Шмигаля на сьогоднішньому засіданні прийняв перше рішення. Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі.

Повідомляється, що з урахуванням ситуації з виявленим прецедентом поширення коронавірусу в Україні та ситуації в цілому у світі, на першому засіданні ухвалили рішення про посилення оперативного штабу щодо боротьби з коронавірусом.

Нагадаємо, сьогодні Шмигаль провів перше засідання свого Кабміну. На засіданні розглядали технічні кадрові питання.

Зазначимо, сьогодні головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що найближчим часом в Україні будуть введені обмежувальні заходи для запобігання поширення коронавірусу. Керівництво Чернівецької області вже прийняло рішення про скасування концертів та інших масових заходів. Крім того, в Києві ухвалили рішення про те, що напівмарафон Kyiv Half Marathon пройде без участі іноземців.

"Вони не будуть допущені до участі у змаганнях, у тому числі елітні атлети. З іноземними учасниками, які вже зареєструвалися, ми вийдемо на контакт протягом декількох днів", - зазначили організатори.