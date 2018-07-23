Кабмін на середину вересня підготує звіт щодо контрабанди лісу

Гройсман заявив, що справи про контрабанду лісу передадуть до ВАКС

Кабінет міністрів на середину вересня підготує звіт щодо контрабанди лісу. Про це заявив глава уряду Володимир Гройсман, передає прес-служба Кабміну.

За словами прем'єра, контрабанда лісу досягла обсягів у розмірі 6-8 млрд гривень на рік. Гройсман зазначив, що вона буде прослідкована по всьому ланцюгу, а справи щодо неї будуть передані до Вищого антикорупційного суду.

"Треба робити країну багатшою, а не знищувати український ліс. Мені потрібен результат, прізвища, аналітика по фірмах, хто їх засновував. На середину вересня готуємо публічний звіт щодо проведеної роботи у персоналіях", - зазначив прем'єр.

Гройсман підкреслив необхідність проведення аудиту всіх лісогосподарств об’єднаними зусиллями ДФС, Нацполіції та Держаудитслужби.

"Треба зупинити це варварське знищення українських лісів, коли під виглядом паливної деревини вивозять діловий, прекрасний ліс. Важливо провести аудит всіх лісогосподарств, об’єднаними зусиллями ДФС, Нацполіції, Держаудитслужби, щоб ми знали, скільки вирубано лісу, скільки експортовано, скільки втратила держава, але найголовніше, скільки ми втратили лісу, щоб ми могли відновлювати українські ліси", - сказав він і додав, що робота має бути публічною.

Крім того, за словами голови уряду, "Укрзалізниця" відтепер має фіксувати перевозки лісу і документацію, передавати фотоматеріали Держаудитслужбі, ДФС, Нацполіції.

"Так ми зможемо прослідкувати весь ланцюг змови. Ця справа буде дуже голосною, і ми хочемо передати її до Антикорупційного суду", - підкреслив прем'єр-міністр.

Він додав, що невдовзі з’явиться алгоритм дій з урахуванням повноважень всіх органів, а також буде створена робоча група.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, президент України Петро Порошенко ветував закон щодо кримінальної відповідальності за контрабанду лісу. Цей закон нардепи підтримали у другому читанні 3 липня.