Кабмин сегодня утвердит размеры компенсации полицейским за аренду жилья

Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Правительство также планирует перераспределить средства Минобороны

Кабинет министров Украины на заседании 24 октября утвердит размеры компенсации полицейским за аренду жилья. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Урядовий портал".

Кроме того, правительство примет постановление о реализации экспериментального проекта в сферах регистрации прав на недвижимое имущество и юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований. Также на заседании Кабмина рассмотрят вопросы официального контроля товаров, ввозимых на таможенную территорию Украины (в том числе с целью транзита).

Члены правительства также намерены утвердить перераспределение некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству обороны на 2018 год, согласовать отчуждение основных фондов ПАО "Укргаздобыча", а также передать госпредприятия, учреждения и организации в сферу управления Государственной службы морского и речного транспорта.

Напомним, накануне в Кабмине заявили о невозможности достичь всех стандартов НАТО до 2020 года.

Отметим, источники РБК-Украина заявили, что Кабмину придется минимум дважды повышать тарифы на газ в 2019.