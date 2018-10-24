Кабмін сьогодні ухвалить розміри компенсації поліцейським за оренду житла

Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Уряд також планує перерозподілити кошти Міноборони

Кабінет міністрів України на засіданні 24 жовтня затвердить розміри компенсації поліцейським за оренду житла. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Урядовий портал".

Крім того, уряд прийме постанову про реалізацію експериментального проекту у сферах реєстрації прав на нерухоме майно та юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Також на засіданні Кабміну розглянуть питання офіційного контролю товарів, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту).

Члени уряду також мають намір затвердити перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству оборони на 2018 рік, погодити відчуження основних фондів ПАТ "Укргазвидобування", а також передати державні підприємства, установи та організації до сфери управління Державної служби морського і річкового транспорту.

Нагадаємо, напередодні у Кабміні заявили про неможливість досягти всіх стандартів НАТО до 2020 року.

Зазначимо, джерела РБК-Україна заявили, що Кабміну доведеться мінімум двічі підвищувати тарифи на газ до 2019.