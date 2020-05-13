Кабмин сегодня утвердит программу создания рабочих мест

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Рост занятости планируется за счет строительства дорог и мостов

Кабинет министров Украины на заседании 13 мая утвердит правительственную программу создания рабочих мест. Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, программа будет направлена не только на сохранение рабочих мест, но и на создание новых.

"Сегодня на заседании правительства Министерством экономики будет представлена ​​программа с четкой раскладкой, где когда и какие рабочие места будут созданы", - отметил Шмыгаль.

Он уточнил, что рост занятости планируется за счет строительства дорог и мостов.

"Еще одна сфера - развитие сельского хозяйства, возвращение рабочих мест в микропредприятия. Сегодня эта программа будет представлена ​​министром экономики на заседании правительства", - добавил премьер.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала мая в Украине дополнительно зарегистрировались 140 тысяч безработных. По данным Государственного центра занятости, наибольшее количество безработных в Днепропетровской области.

До этого министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что инфраструктурные и смежные отрасли нуждаются в привлечении 150 тысяч новых специалистов.