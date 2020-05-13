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Кабмін сьогодні ухвалить програму створення робочих місць

Новини » Політика     13.05.2020 - 11:19
Кабмін сьогодні ухвалить програму створення робочих місць
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Зростання зайнятості планується за рахунок будівництва доріг і мостів

Кабінет міністрів України на засіданні 13 травня затвердить урядову програму створення робочих місць. Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, програма буде спрямована не тільки на збереження робочих місць, але і на створення нових.

"Сьогодні на засіданні уряду Міністерством економіки буде представлена програма з чіткою розкладкою, де, коли і які робочі місця будуть створені", - зазначив Шмигаль.

Він уточнив, що зростання зайнятості планується за рахунок будівництва доріг і мостів.

"Ще одна сфера - розвиток сільського господарства, повернення робочих місць в мікропідприємства. Сьогодні ця програма буде представлена міністром економіки на засіданні уряду", - додав прем'єр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку травня в Україні додатково зареєструвалися 140 тисяч безробітних. За даними Державного центру зайнятості, найбільша кількість безробітних в Дніпропетровській області.

До цього міністр інфраструктури Владислав Криклій заявляв, що інфраструктурні та суміжні галузі потребують залучення 150 тисяч нових фахівців.

Теги Новини України Кабінет Міністрів Українирабочие местаДенис Шмигаль
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