Гройсман инициировал изменения в Конституцию по местному самоуправлению

Фото: Владимир Гройсман (facebook.com/pg/volodymyrgroysman)

Гройсман объявил о создании рабочей группы по обновлению концепции местного самоуправления

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициировал изменения в Конституцию относительного местного самоуправления. Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству, передает РБК-Украина.

Также глава правительства объявил о создании рабочей группы по обновлению концепции местного самоуправления.

"Создал рабочую группу из экспертов и чиновников, чтобы обновить концепцию местного самоуправления и план действий 2014 года. Надо внести изменения в Конституцию, которые определят полномочия и ответственность местного самоуправления", - заявил Гройсман.

Напомним, Верховная рада Украины поддержала за основу законопроект №7266-1 "О внесении изменений в закон "О регулировании градостроительной деятельности" (о передаче, прекращении или временном приостановлении полномочий органов государственного архитектурно-строительного контроля).

Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию Украины о необратимости курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию.Так, 311 парламентариев проголосовали за принятие документа.

В частности, законопроектом предусматривается абзац пятый преамбулы после слов "гражданского согласия на земле Украины" дополнить словами "и подтверждая европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины"