Кабмин сегодня соберется на внеочередное заседание

Кабинет министров соберется на внеочередное заседание вечером в понедельник, 24 января. Оно должно начаться в 19:00.

Повестка заседания на данный момент не раскрывается.

Напомним, перед этим президент Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. На повестку заседания СНБО вынесли, в частности, вопросы мер по обеспечению национальной безопасности от внутренних и внешних угроз.

Заседание СНБО должно завершиться около 18:30. Именно после этого должно начаться внеочередное заседание Кабмина.