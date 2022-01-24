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Кабмін сьогодні збереться на позачергове засідання

Автор: Владислав Красінський

Кабінет Міністрів збереться на позачергове засідання ввечері в понеділок, 24 січня. Воно має розпочатися о 19:00.

Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.

Порядок денний засідання на цей час не розкривається.

Нагадаємо, перед цим президент Володимир Зеленський скликав засідання Ради національної безпеки і оборони України. На порядок денний засідання РНБО винесли, зокрема, питання заходів із забезпечення національної безпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз.

Засідання РНБО має завершитися близько 18:30. Саме після цього має розпочатися позачергове засідання Кабміну.

РБК-Україна розповідало, які ще питання будуть розглядати на засіданні РНБО.

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