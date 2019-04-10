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Кабмин сегодня расширит эмбарго на российские товары

Новости » Политика    10.04.2019 - 09:54
Кабмин сегодня расширит эмбарго на российские товары
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

На заседании Кабмина намерены утвердить еще одно соглашение с НАТО  

Кабинет министров Украины на заседании 10 апреля расширит список запрещенных для импорта товаров из Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Также на сегодня запланировано внесение изменений в порядок привлечения трудоспособных граждан к работам в условиях военного положения, утверждение имплементационного соглашения с НАТО по разминированию.

Кроме того, сегодня правительство примет решение о ликвидации госкорпорации "Украинское государственное объединение "Радон", а также об открытии пункта пропуска на границе с Румынией на территории паромного комплекса "Орловка".

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициировал ужесточение требований к застройщикам. В частности, он потребовал от Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ утвердить более жесткие условия к застройщикам о наличии социальной инфраструктуры в новых массивах, в том числе школ.

Кроме того, накануне стало известно, что Кабмин запретил отключать электроэнергию предприятиям связи.

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