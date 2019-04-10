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Кабмін сьогодні розширить ембарго на російські товари

Новини » Політика    10.04.2019 - 09:54
Кабмін сьогодні розширить ембарго на російські товари
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

На засіданні Кабміну мають намір затвердити ще одну угоду з НАТО

Кабінет міністрів України на засіданні 10 квітня розширить список заборонених для імпорту товарів з Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Також на сьогодні заплановано внесення змін до порядку залучення працездатних громадян до робіт в умовах воєнного стану, затвердження імплементаційної угоди з НАТО по розмінуванню.

Крім того, сьогодні уряд прийме рішення про ліквідацію держкорпорації "Українське державне об'єднання "Радон", а також про відкриття пункту пропуску на кордоні з Румунією на території поромного комплексу "Орлівка".

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман ініціював посилення вимог до забудовників. Зокрема, він вимагає від Міністерства регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ затвердити більш жорсткі умови до забудовників про наявність соціальної інфраструктури в нових масивах, у тому числі шкіл.

Крім того, напередодні стало відомо, що Кабмін заборонив відключати електроенергію підприємствам зв'язку.

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