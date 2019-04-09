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В Кабмине инициируют ужесточение требований к застройщикам

Новости » Общество    09.04.2019 - 13:38
В Кабмине инициируют ужесточение требований к застройщикам
Фото: Владимир Гройсман (РБК-Украина)

Застройщиков могут обязать строить школы в новых жилых массивах

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступает за ужесточение требований к застройщикам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

В частности, Гройсман потребовал от Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ утвердить более жесткие требования к застройщикам о наличии социальной инфраструктуры в новых массивах.

"Жилье строится быстро, люди платят большие средства, а потом страдают. При отсутствии школ дети вынуждены учиться в три смены", - отметил Гройсман.

В Кабмине инициируют ужесточение требований к застройщикам

 

Напомним, ранее Гройсман поручил Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ, а также местным властям до конца года обустроить школы теплыми туалетами.

"Деньги есть и понимание, но надо мониторить, чтобы уровень ответственности был. Зима на улице, дети ходят в холодный туалет, это просто ... нет слов. Двадцать первый век на улице", - отметил Гройсман.

Отметим, на прошлой неделе правительство решило направить 1 млрд гривен на обеспечение доступа школ к интернету и установку компьютеров.

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