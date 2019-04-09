Кабмин запретил отключать электроэнергию предприятиям связи

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Стратегическим объектам не будут отключать электроэнергию

Украинское правительство запретило отключать электроэнергию объектам государственной собственности, которые имеют стратегическое значение в сфере телекоммуникаций и связи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованное в "Урядовом курьере" постановление.

В частности, в номере от 9 апреля опубликовано постановление №300 от 25 марта 2019 года, которым вносятся изменения в порядок обеспечения защищенных потребителей электроэнергией.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров разрешил поставки электроэнергии должникам после 1 апреля.

Отметим, Национальная комиссия, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сравнила данные по потреблению и ценам на электроэнергию в Украине и странах Европейского союза. В частности, среднемесячное потребление электроэнергии в 2018 году на одно домохозяйство в Украине составило 164 кВт∙ч, что почти в два раза меньше, чем в целом по странам ЕС (304 кВт∙ч).

В то же время стоимость электроэнергии (1,28 гривен за кВт∙ч) в Украине значительно ниже, чем в соседних странах (Румыния - 4,21 гривен, Польша - 4,86 гривен, Словакия - 5,84 гривен, Чехия - 6,81 гривен).

Продолжительность перерывов в электроснабжении в Украине значительно выше, чем в странах ЕС: плановые 455 минут за 2018 год, внеплановые - 696. В ЕС - 160 минут плановые, 102 - внеплановые.