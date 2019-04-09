ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин запретил отключать электроэнергию предприятиям связи

Новости » Энергетика    09.04.2019 - 11:24
Кабмин запретил отключать электроэнергию предприятиям связи
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Стратегическим объектам не будут отключать электроэнергию

Украинское правительство запретило отключать электроэнергию объектам государственной собственности, которые имеют стратегическое значение в сфере телекоммуникаций и связи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованное в "Урядовом курьере" постановление.

В частности, в номере от 9 апреля опубликовано постановление №300 от 25 марта 2019 года, которым вносятся изменения в порядок обеспечения защищенных потребителей электроэнергией.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров разрешил поставки электроэнергии должникам после 1 апреля.

Отметим, Национальная комиссия, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сравнила данные по потреблению и ценам на электроэнергию в Украине и странах Европейского союза. В частности, среднемесячное потребление электроэнергии в 2018 году на одно домохозяйство в Украине составило 164 кВт∙ч, что почти в два раза меньше, чем в целом по странам ЕС (304 кВт∙ч).

В то же время стоимость электроэнергии (1,28 гривен за кВт∙ч) в Украине значительно ниже, чем в соседних странах (Румыния - 4,21 гривен, Польша - 4,86 гривен, Словакия - 5,84 гривен, Чехия - 6,81 гривен).

Продолжительность перерывов в электроснабжении в Украине значительно выше, чем в странах ЕС: плановые 455 минут за 2018 год, внеплановые - 696. В ЕС - 160 минут плановые, 102 - внеплановые.

Кабмин одобрил использование полиграфа для проверки руководства "Укроборонпрома"
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныСвязьЭлектроэнергия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь