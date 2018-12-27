ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Кабмин сегодня расширит эмбарго на импорт из России

Новости » Политика    27.12.2018 - 10:28
Кабмин сегодня расширит эмбарго на импорт из России
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Правительство также утвердит процедуру аудита Пенсионного фонда

Кабинет министров Украины на заседании 27 декабря расширит эмбарго на импорт товаров из Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Согласно опубликованной повестке дня, правительство внесет изменения в перечень товаров из России, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины. Кроме того, Кабмин определится с процедурой финансового аудита Пенсионного фонда и рассмотрит вопросы монетизации субсидий.

Также правительство рассмотрит изменения в закон о воинской обязанности и военной службе, предложит парламенту утвердить социальную программу противодействия заболеванию туберкулезом на 2018-2021 годы, а также утвердит перечни товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию.

Напомним, на прошлой неделе Украина продлила запрет на ввоз российских товаров до 31 декабря 2019 года включительно.

Кроме того, Кабинет министров продлил действие пошлин на импорт товаров из России. Предполагается, что продление пошлин будет способствовать экономическому противодействию Российской Федерации.

 

СНБО продлил ограничения на въезд в Украину граждан РФ
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныРоссийская ФедерацияЭмбарго
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь