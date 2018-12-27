Кабмин сегодня расширит эмбарго на импорт из России

Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Правительство также утвердит процедуру аудита Пенсионного фонда

Кабинет министров Украины на заседании 27 декабря расширит эмбарго на импорт товаров из Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Согласно опубликованной повестке дня, правительство внесет изменения в перечень товаров из России, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины. Кроме того, Кабмин определится с процедурой финансового аудита Пенсионного фонда и рассмотрит вопросы монетизации субсидий.

Также правительство рассмотрит изменения в закон о воинской обязанности и военной службе, предложит парламенту утвердить социальную программу противодействия заболеванию туберкулезом на 2018-2021 годы, а также утвердит перечни товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию.

Напомним, на прошлой неделе Украина продлила запрет на ввоз российских товаров до 31 декабря 2019 года включительно.

Кроме того, Кабинет министров продлил действие пошлин на импорт товаров из России. Предполагается, что продление пошлин будет способствовать экономическому противодействию Российской Федерации.