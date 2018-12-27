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Кабмін сьогодні розширить ембарго на імпорт з Росії

Новини » Політика    27.12.2018 - 10:28
Кабмін сьогодні розширить ембарго на імпорт з Росії
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Уряд також затвердить процедуру аудиту Пенсійного фонду

Кабінет міністрів України на засіданні 27 грудня розширить ембарго на імпорт товарів з Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Згідно опублікованого порядку денного, уряд внесе зміни до переліку товарів з Росії, заборонених до ввезення на митну територію України. Крім того, Кабмін визначиться з процедурою фінансового аудиту Пенсійного фонду і розгляне питання монетизації субсидій.

Також уряд розгляне зміни до закону про військовий обов'язок і військову службу, запропонує парламенту затвердити соціальну програму протидії захворюванню на туберкульоз на 2018-2021 роки, а також затвердить переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню.

Нагадаємо, минулого тижня Україна продовжила заборону на ввезення російських товарів до 31 грудня 2019 року включно.

Крім того, Кабінет міністрів продовжив дію мит на імпорт товарів з Росії. Передбачається, що продовження мит буде сприяти економічній протидії Російській Федерації.

 

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