Кабмин сегодня принял ряд кадровых решений: что известно

Кабинет министров Украины 9 апреля принял ряд кадровых решений 9 апреля. Назначены и уволены заместители нескольких министерств и главы районных администраций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабинета министров в Верховной раде Тараса Мельничука.
По его словам, согласованы назначения и получили должности:
Уволены и согласовано увольнение:
Согласовано временное возложение исполнения обязанностей главы правления акционерного общества "Объединенная горно-химическая компания" на Иткина Владислава Иосифовича.
Напомним, 24 марта стало известно о том, что заявление отставке министра аграрной политики Романа Лещенко поступило в Верховную раду.
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