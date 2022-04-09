RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кабмін сьогодні прийняв ряд кадрових рішень: що відомо

Фото: Кабмін прийняв кадрові рішення 9 квітня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Кабінет міністрів України 9 квітня ухвалив низку кадрових рішень 9 квітня. Призначено та звільнено заступників кількох міністерств та голів районних адміністрацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабінету міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука.

За його словами, узгоджені призначення і отримали посади:

  • Шарапова Дениса Олександровича заступником міністра оборони України;
  • Кальяна Сергія Пантелейовича головою Бахмутської районної державної адміністрації Донецької області.

Звільнено та погоджено звільнення:

  • Селецького Артура Миколайовича з посади заступника міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації;
  • Шарапова Дениса Олександровича з посади першого заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості України;
  • Рослова Олексія Вікторовича з посади голови Бахмутської районної державної адміністрації Донецької області;
  • Холоші Андрія Івановича з посади голови Василівської районної державної адміністрації Запорізької області.

Погоджено тимчасове покладання виконання обов'язків голови правління акціонерного товариства "Об'єднана ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ" на Іткіна Владислава Йосиповича.

Нагадаємо, 24 березня стало відомо про те, що Заява відставку міністра аграрної політики Романа Лещенка надійшло до Верховної Ради.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів УкраїниМіністерство оборони УкраїниДонецька областьЗапорожская область