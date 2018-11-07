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Кабмин сегодня примет решение по созданию Фонда развития инноваций

Новости » Политика    07.11.2018 - 10:19
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Правительство также планирует утвердить порядок эвакуации заключенных

Кабинет министров Украины на заседании 7 ноября примет решение по созданию Фонда развития инноваций для стимулирования инвестиционной деятельности в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Кроме того, на сегодняшнем заседании планируется внести изменения в Комплексную (сводную) программу повышения безопасности энергоблоков атомных электростанций, а также утвердить порядок эвакуации заключенных и арестованных в случае введения правового режима военного положения.

Также правительство рассмотрит решения о создании территориальных органов Государственной службы качества образования и об определении перечня государств с тяжелыми климатическими условиями или сложной ситуацией с безопасностью.

Напомним, ранее стало известно, что правительство продлило сроки работы над проектом бюджета. Бюджет-2019 в первом чтении приняли еще 18 октября и поручили Кабмину подготовить его ко второму в двухнедельный срок.

Ранее также сообщалось, что Кабмин поручил Пенсионному фонду Украины обеспечить в следующем году массовый перерасчет пенсий.


 

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