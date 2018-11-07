Кабмін сьогодні ухвалить рішення щодо створення Фонду розвитку інновацій

Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Уряд також планує затвердити порядок евакуації ув'язнених

Кабінет міністрів України на засіданні 7 листопада прийме рішення щодо створення Фонду розвитку інновацій для стимулювання інвестиційної діяльності в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Крім того, на сьогоднішньому засіданні планується внести зміни до Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки енергоблоків атомних електростанцій, а також затвердити порядок евакуації ув'язнених і заарештованих в разі введення правового режиму воєнного стану.

Також уряд розгляне рішення про утворення територіальних органів Державної служби якості освіти та про визначення переліку держав з важкими кліматичними умовами або складною безпековою ситуацією.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд продовжив терміни роботи над проектом бюджету. Бюджет-2019 в першому читанні прийняли ще 18 жовтня і доручили Кабміну підготувати його до другого у двотижневий термін.

Раніше також повідомлялося, що Кабмін доручив Пенсійному фонду України забезпечити наступного року масовий перерахунок пенсій.