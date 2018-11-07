ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Кабмін сьогодні ухвалить рішення щодо створення Фонду розвитку інновацій

Новини » Політика    07.11.2018 - 10:19
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Уряд також планує затвердити порядок евакуації ув'язнених

Кабінет міністрів України на засіданні 7 листопада прийме рішення щодо створення Фонду розвитку інновацій для стимулювання інвестиційної діяльності в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Крім того, на сьогоднішньому засіданні планується внести зміни до Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки енергоблоків атомних електростанцій, а також затвердити порядок евакуації ув'язнених і заарештованих в разі введення правового режиму воєнного стану.

Також уряд розгляне рішення про утворення територіальних органів Державної служби якості освіти та про визначення переліку держав з важкими кліматичними умовами або складною безпековою ситуацією.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд продовжив терміни роботи над проектом бюджету. Бюджет-2019 в першому читанні прийняли ще 18 жовтня і доручили Кабміну підготувати його до другого у двотижневий термін.

Раніше також повідомлялося, що Кабмін доручив Пенсійному фонду України забезпечити наступного року масовий перерахунок пенсій.

 

Порошенко анонсував створення Фонду з підтримки освітніх програм Між боргами і продажем: чим живе Одеський припортовий завод
Новини України Кабінет Міністрів Україниинновациифонд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся