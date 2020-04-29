Кабмин сегодня примет решение по поводу открытия рынков

Также Кабмин сегодня рассмотрит проекты распоряжений об утверждении перспективного плана формирования территорий общин
Кабинет министров Украины сегодня рассмотрит открытие продовольственных рынков, финансирование господдержки микропредпринимательства и малого предпринимательства и план формирования территориальных общин нескольких областей. Об этом говорится в повестке дня правительства.
В частности, чиновники будут рассматривать проекты постановлений:
Также планируется рассмотреть проекты распоряжений об утверждении перспективного плана формирования территорий общин Херсонской, Луганской и Хмельницкой областей, а также некоторых вопросах обеспечения государственного контроля в нефтегазовом комплексе.
Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко подписал условия, которые выдвинуло Министерство здравоохранения для запуска работы рынков в условиях карантина.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что 1 мая в Украине могут возобновить свою работу продуктовые рынки.