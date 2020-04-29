Кабмин сегодня примет решение по поводу открытия рынков

Кабинет министров Украины сегодня рассмотрит открытие продовольственных рынков, финансирование господдержки микропредпринимательства и малого предпринимательства и план формирования территориальных общин нескольких областей. Об этом говорится в повестке дня правительства.

В частности, чиновники будут рассматривать проекты постановлений:

о внесении изменений в пункт 23 Порядка распределения средств, поступающих на текущие счета со специальным режимом использования для проведения расчетов с поставщиком природного газа, на которого возложены специальные обязанности,

о внесении изменений в некоторые постановления Кабмина,

о внесении изменений в Порядок предоставления финансовой государственной поддержки субъектам микропредпринимательства и малого предпринимательства,

о создании территориального органа Национальной полиции.

Также планируется рассмотреть проекты распоряжений об утверждении перспективного плана формирования территорий общин Херсонской, Луганской и Хмельницкой областей, а также некоторых вопросах обеспечения государственного контроля в нефтегазовом комплексе.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко подписал условия, которые выдвинуло Министерство здравоохранения для запуска работы рынков в условиях карантина.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что 1 мая в Украине могут возобновить свою работу продуктовые рынки.