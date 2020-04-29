Кабмін сьогодні ухвалить рішення з приводу відкриття ринків

Кабінет міністрів України сьогодні розгляне відкриття продовольчих ринків, фінансування держпідтримки мікропідприємництва та малого підприємництва і план формування територіальних громад кількох областей. Про це йдеться в порядку денному уряду.

Зокрема, чиновники будуть розглядати проекти постанов:

про внесення змін до пункту 23 Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки зі спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки,

про внесення змін в деякі постанови Кабміну,

про внесення змін в Порядок надання фінансової державної підтримки суб'єктів мікропідприємництва та малого підприємництва,

про утворення територіального органу Національної поліції.

Також планується розглянути проекти розпоряджень про затвердження перспективного плану формування територій громад Херсонської, Луганської та Хмельницької областей, а також деяких питаннях забезпечення державного контролю в нафтогазовому комплексі.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко підписав умови, які висунуло Міністерство охорони здоров'я для запуску роботи ринків в умовах карантину.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що 1 травня в Україні можуть відновити свою роботу продуктові ринки.