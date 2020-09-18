Кабмин сегодня представит в Раде проект госбюджета на 2021 год

Кабинет министров в пятницу, 18 сентября, представит в Верховной раде проект закона о государственном бюджете на 2021 год. Представлять проект будет министр финансов Сергей Марченко.

Об этом говорится в повестке дня парламента.

Также на сегодня запланирован час вопросов к правительству, он стоит в повестке дня перед представлением проекта госбюджета.

Кроме того, сегодня Рада планирует принять во втором чтении проект закона об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины и закон об уточнении порядка передачи в аренду водных объектов в комплексе с земельными участками.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров утвердил проект закона о госбюджете на 2021 год. Планируется, что доходы госбюджета составят 1071,1 млрд грн, что на 9,4% больше по сравнению с 2020 годом (978,8 млрд грн). При этом расходы составят 1350,1 млрд грн, что на 5,1% больше по сравнению с 2020 годом (1284,6 млрд грн).

Дефицит госбюджета составит 270,4 млрд грн (6,0% от ВВП). Номинальный ВВП ожидается на уровне 4 505,9 млрд грн.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, то Кабинет министров заложил в проект государственного бюджета на 2021 год дефицит на уровне 6% от ВВП для реагирования на кризис. Это сделано для того, чтобы не повышать налоги.