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Кабмін сьогодні представить в Раді проект держбюджету на 2021 рік

Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів у п'ятницю, 18 вересня, представить у Верховній раді проект закону про державний бюджет на 2021 рік. Представляти проект буде міністр фінансів Сергій Марченко.

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Про це йдеться в порядку денному парламенту.

Також на сьогодні заплановано годину запитань до уряду, він стоїть у порядку денному перед поданням проекту держбюджету.

Крім того, сьогодні Рада планує ухвалити у другому читанні проект закону про обмеження обігу пластикових пакетів на території України та закон щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об'єктів у комплексі з земельними ділянками.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів затвердив проект закону про держбюджет на 2021 рік. Планується, що доходи держбюджету становитимуть 1071,1 млрд грн, що на 9,4% більше порівняно з 2020 роком (978,8 млрд грн). При цьому витрати складуть 1350,1 млрд грн, що на 5,1% більше порівняно з 2020 роком (1284,6 млрд грн).

Дефіцит держбюджету складе 270,4 млрд грн (6,0% від ВВП). Номінальний ВВП очікується на рівні 4 505,9 млрд грн.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, Кабінет міністрів заклав в проект державного бюджету на 2021 рік дефіцит на рівні 6% від ВВП для реагування на кризу. Це зроблено для того, щоб не підвищувати податки.

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