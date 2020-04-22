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Кабмін сьогодні планує затвердити порядок використання грошей фонду боротьби з COVID-19

Новини » Коронавірус     22.04.2020 - 08:32
Кабмін сьогодні планує затвердити порядок використання грошей фонду боротьби з COVID-19
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Ця постанова є у порядку денному уряду

Кабінет міністрів сьогодні планує затвердити порядок використання грошей фонду боротьби з коронавірусом. Така постанова в порядку денному засідання Кабінету міністрів.

Постанова називається "про затвердження порядку використання коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками".

Нагадаємо, на сьогодні призначено засідання Кабміну з приводу подовження карантину через коронавірус. Напередодні в уряді озвучили можливість пом'якшення деяких обмежень, але також відзначили, що пік епідемії в країні ще не настав.

Зокрема, санітарний лікар України Віктор Ляшко анонсував подовження карантинного режиму до 12 травня, але й ця дата не є остаточною. При цьому він допустив, що деякі обмеження почнуть пом'якшувати вже з 27 квітня.

Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Кабмін буде приймати рішення про терміни дії карантину, грунтуючись на даних розрахунках. Після проходження піку епідемії уряд почне впроваджувати антикризовий план для підтримки національної економіки.

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