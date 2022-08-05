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Кабмин конфискует почти тысячу принадлежащих России объектов: что известно

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Украина готовится к конфискации около тысячи объектов, принадлежащих России. Кабмин сегодня одобрит соответствующий проект указа президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Сегодня Кабмин утвердит указ президента, которым предлагается конфискация 903 объектов, принадлежащих именно российскому государству. 79 позиций - это корпоративные права, 824 позиции - имущество, - рассказал он. - Перечень объектов сформирован. Это сотни зданий, корпоративных прав, земельных участков и финансовых активов".

По его словам, все имущество разделено на три категории.

"Первая категория - это имущество, принадлежащее российскому государству. Вторая категория - это активы, принадлежащие подсанкционным гражданам и компаниям из России. Третья категория - это активы российских банков".

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому Россия и ее резиденты могут лишиться имущества на территории Украины.

Напомним, Верховная рада поддержала предложения президента к закону по повышению эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц. Согласно документу конфискация, имущества тех, кто поддерживает российскую агрессию, будет происходить по решению суда.

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Конфискация имущества