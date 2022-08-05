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Україна конфіскує майже тисячу об'єктів, що належать Росії: що відомо

Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Україна готується до конфіскації близько тисячі об'єктів Росії. Кабмін сьогодні схвалить відповідний проект указу президента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Сьогодні уряд затвердить указ президента, яким пропонується конфіскація 903 об’єктів, які належать саме російській державі. 79 позицій - це корпоративні права, 824 позиції - майно, - розповів він. - Перелік об’єктів сформовано. Це сотні будівель, корпоративних прав, земельних ділянок та фінансових активів".

За його словами, все майно розділено на три категорії.

"Перша категорія - це майно, яке належить російській державі. Друга категорія — це активи, які належать підсанкційним громадянам та компаніям із Росії. Третя категорія - це активи російських банків".

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким Росія та її резиденти можуть позбутися майна на території України.

Нагадаємо, Верховна рада підтримала пропозиції президента до закону щодо підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб. Згідно з документом конфіскація, майна тих, хто підтримує російську агресію, відбуватиметься за рішенням суду.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Конфіскація майна