Україна конфіскує майже тисячу об'єктів, що належать Росії: що відомо

"Сьогодні уряд затвердить указ президента, яким пропонується конфіскація 903 об’єктів, які належать саме російській державі. 79 позицій - це корпоративні права, 824 позиції - майно, - розповів він. - Перелік об’єктів сформовано. Це сотні будівель, корпоративних прав, земельних ділянок та фінансових активів".

За його словами, все майно розділено на три категорії.

"Перша категорія - це майно, яке належить російській державі. Друга категорія — це активи, які належать підсанкційним громадянам та компаніям із Росії. Третя категорія - це активи російських банків".